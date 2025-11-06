У Трампа объяснили, какие ошибки республиканцев не дали выиграть выборы

После местных выборов в нескольких штатах чиновники Белого дома заявили, что республиканцы теряют популярность из-за недостаточной концентрации на внутренних проблемах США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
В команде президента Дональда Трампа считают, что глава государства уделяет мало внимания вопросам, которые больше всего волнуют избирателей.
"Чрезмерное внимание к внешней политике, когда люди страдают дома, принесло именно те результаты, которые можно было ожидать", - отметил близкий к Белому дому собеседник.
Отмечается, что американцев беспокоит рост цен, недостаточная поддержка продовольственных программ и угроза прекращения субсидий на медицинское страхование.
"Президент не говорил о стоимости жизни уже несколько месяцев. Люди все еще страдают финансово и хотят видеть, что Белый дом пытается решить эти проблемы как можно быстрее", - добавил политтехнолог, близкий к администрации.
Джеймс Блэр, политический руководитель кампании Трампа и заместитель главы аппарата Белого дома, сообщил, что президент планирует вернуться к теме экономического благосостояния.
"Вы увидите, что президент будет много говорить о стоимости жизни, когда мы войдем в новый год. Думаю, он будет очень сосредоточен на ценах и стоимости жизни", - заявил Блэр.
Вице-президент Джей Ди Вэнс отметил в соцсети X, что республиканцы "должны сосредоточиться на внутренних проблемах". По его словам, несмотря на определенные успехи в виде более низких ставок и уменьшенной инфляции, страна унаследовала "катастрофу от Джо Байдена", и работа над улучшением качества жизни граждан будет продолжаться.
Сам Трамп отметил, что частью причин поражения республиканцев стали отсутствие его имени в бюллетенях и шатдаун.
Напомним, на выборах мэров нескольких городов и двух губернаторов 4 ноября победили кандидаты от Демократической партии.
Мэром Нью-Йорка стал левый популист Зохран Мамдани, губернатором Нью-Джерси - конгрессвумен Мики Шеррилл, а в Вирджинии победила бывшая конгрессвумен и экс-сотрудница ЦРУ Эбигейл Спенбергер.
Выдвиженцем от республиканцев на пост мэра Нью-Йорка был Кертис Слива - американский политический и общественный деятель, медийная персона. Основатель общественной организации Guardian Angels, созданной в конце 1970-х для патрулирования улиц Нью-Йорка и борьбы с преступностью. Много лет работал радиоведущим на местных станциях.
Сейчас он представляет Республиканскую партию. Наибольшую политическую узнаваемость получил после участия в выборах мэра Нью-Йорка, впрочем, в 2021 году проиграл демократу Эрику Адамсу, а в этот раз - Зохрану Мамдани.
РБК-Украина писало, что Трамп раскритиковал победу Мамдани на выборах. Американский лидер считает, что его победа привела к "потере" суверенитета.