У Трампа возвращают на работу сотни уволенных Маском госслужащих, - СМИ

Отмечается, что американские СМИ получили копию внутренней служебной записки, которую выпустила Администрация общих служб США(GSA). В записке сказано, что сотрудники GSA, которых уволили во времена Маска, имеют время до конца недели, чтобы согласиться вернуться на работу - или отказаться.

Для тех, кто согласится, первый рабочий день начнется 6 октября - после оплачиваемого отпуска в семь месяцев, в котором уволенные де-факто находились. Это привело к огромным перерасходам со стороны GSA - переложенным на налогоплательщиков.

GSA не только вынуждено было оплачивать уволенным сотрудникам десятки договоров аренды жилья - учреждение, главной задачей которого является управление федеральными объектами и федеральными рабочими местами, еще и не смогло нормально работать, поскольку весомая часть из его 12 тысяч сотрудников была уволена.

"В конце концов, агентство осталось неработающим и недоукомплектованным. У них не было людей, необходимых для выполнения основных функций", - прокомментировал Чад Бекер, экс-сотрудник GSA.

При этом не только GSA возвращает обратно сотрудников. Известно, что Министерство труда США также начало восстанавливать ранее уволенных работников, а кроме того, Служба национальных парков ранее восстановила на работе ряд уволенных сотрудников.