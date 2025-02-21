Республиканцы представили законопроект о выходе США из ООН
Конгрессмены из Республиканской партии представили законопроект о выходе США из ООН. Законодатели хотят представить документ в Палате представителей США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
В четверг, 20 февраля, сенатор Майк Ли, республиканец от штата Юта, представил законопроект под названием "Акт о полном выходе из Организации Объединенных Наций до 2025 года", который предлагает прекратить членство США в ООН и ее аффилированных органах, а также финансирование этих групп.
Республиканец от Техаса Чип Рой готов представить законопроект в Палате представителей.
"Организация Объединенных Наций превратилась в платформу для тиранов и место для нападений на Америку и ее союзников. Мы должны прекратить платить за это", - сказал Майк Ли в интервью Fox News.
Рой в свою очередь в эфире Fox News обвинил ООН в коррумпированности и том, что организация "в течение десятилетий не смогла предотвратить войны, геноциды, нарушения прав человека и даже пандемии".
Соавторами законопроекта также выступили республиканцы Майк Роджерс - конгрессмен из Алабамы, Илай Крейн из Аризоны, Диана Харшбаргер из Теннесси, Анна Паулина Луна из Флориды, Гарриет Хейгеман из Вайоминга, Джош Бречин из Оклахомы, Томас Масси из Кентукки и Марджори Тейлор Грин из Джорджии.
Как отмечается, законопроект также определяет, что США не могут участвовать в мирных переговорах с ООН, и запрещает исполнительной власти заключать любые соглашения о членстве в ООН или ее дочерних организациях без одобрения Сената.
Трамп и ООН
Напомним, что президент США Дональд Трамп еще до победы на выборах критиковал ООН и не исключал выхода страны из организации.
Так, 4 февраля Трамп распорядился вывести США из Совета ООН по правам человека и продлил остановку финансирования Агентства ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA).
Стоит добавить, что в январе 2024 года бывший президент США Джо Байден прекратил финансирование UNRWA после того, как Израиль обвинил 12 из 13 тысяч сотрудников агентства в Секторе Газа в участии нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.
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