Республиканцы представили законопроект о выходе США из ООН

Конгрессмены из Республиканской партии представили законопроект о выходе США из ООН. Законодатели хотят представить документ в Палате представителей США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В четверг, 20 февраля, сенатор Майк Ли, республиканец от штата Юта, представил законопроект под названием "Акт о полном выходе из Организации Объединенных Наций до 2025 года", который предлагает прекратить членство США в ООН и ее аффилированных органах, а также финансирование этих групп.

Республиканец от Техаса Чип Рой готов представить законопроект в Палате представителей.

"Организация Объединенных Наций превратилась в платформу для тиранов и место для нападений на Америку и ее союзников. Мы должны прекратить платить за это", - сказал Майк Ли в интервью Fox News.

Рой в свою очередь в эфире Fox News обвинил ООН в коррумпированности и том, что организация "в течение десятилетий не смогла предотвратить войны, геноциды, нарушения прав человека и даже пандемии".

Соавторами законопроекта также выступили республиканцы Майк Роджерс - конгрессмен из Алабамы, Илай Крейн из Аризоны, Диана Харшбаргер из Теннесси, Анна Паулина Луна из Флориды, Гарриет Хейгеман из Вайоминга, Джош Бречин из Оклахомы, Томас Масси из Кентукки и Марджори Тейлор Грин из Джорджии.

Как отмечается, законопроект также определяет, что США не могут участвовать в мирных переговорах с ООН, и запрещает исполнительной власти заключать любые соглашения о членстве в ООН или ее дочерних организациях без одобрения Сената.