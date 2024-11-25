У Трампа пока не выходили на Украину с конкретными мирными предложениями, - источники

По состоянию на данный момент неизвестно, в чем состоит "план Дональда Трампа по Украине". И с предметными предложениями напрямую к Киеву ни он сам, ни люди из его нынешней команды не обращались.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники из высшего военно-политического руководства Украины.
Как отмечается в материале РБК-Украина, "сливы" в медиа различных "мирных планов" и концепций - это пока элемент внутриштабной борьбы в окружении будущего президента США, которая началась задолго до выборов.
И различные ужимки в соцсетях на украинскую тему от миллиардера Илона Маска или президентского сына Дональда Трампа-младшего тоже укладываются в рамки этой борьбы за внимание первого лица.
А тот, в свою очередь, пока больше занят внутриполитическими вопросами, которые для Трампа всегда были в приоритете. Но до Украины руки всерьез дойдут уже довольно скоро. Вероятно, состоится еще один его звонок в Кремль, уже более предметный. Вскоре в США отправится и глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Нам важно оказаться там, у Трампа, раньше русских, продвинуть свою концепцию", - говорит РБК-Украина собеседник в президентском окружении.
Подробнее читаете в материале РБК-Украина "План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского".
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп в ходе избирательной кампании делал скептические заявления о поддержке Украины. Он также утверждал, что положит конец войне одним телефонным звонком. Но детали своего плана Трамп не раскрывал.
Западные СМИ публиковали версии так называемого мирного плана Трампа. В частности, The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что согласно плану Украина якобы пообещает не вступать в НАТО в течение 20 лет, а США продолжат предоставлять оружие. Но и Украине придется отказаться от 20% территории.
Издание The Telegraph писало, что Трамп может призвать европейские и британские войска обеспечить 1200 км буферную зону между войсками Украины и РФ.