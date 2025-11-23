У Трампа "по-тихому" распустили созданный под Маска департамент

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TIME .

"DOGE был тихо расформирован за 8 месяцев до окончания срока действия его статуса", - сказал Купер.

Директор Управления кадровой политики (OPM) Скотт Купер рассказал, что DOGE больше "не существует". По его словам, Департамент больше не является "централизованной организацией".

Что предшествовало

Напомним, что Дональд Трамп после возвращения на пост президента США, создал Департамент эффективности работы правительства, а на пост главы назначил Илона Маска.

Как отмечает TIME, сотрудничество Маска с администрацией Трампа привлекло пристальное внимание из-за доступа, который ему был предоставляет во всех правительственных структурах в качестве "специального советника", и широкомасштабных последствий сокращений во всех сферах - от иностранной помощи до соцобеспечения.

Маск и кот команда мгновенно начали сокращать федеральные гранты, массово увольнять федеральных служащих, закрывать целые агентства и расторгать контракты.

Бизнесмен распределил своих сотрудников по всем правительственным учреждениям, стремясь получить доступ к конфиденциальным данным ради повышения эффективности правительства.

В течение нескольких месяцев он пытался сократить дефицит бюджета на 1 трлн долларов к 30 сентября, пока весной публичная ссора с Трампом из-за его налогового законопроекта не привела к публичному разрыву отношений.

К моменту своего ухода Маск так и не приблизился к экономии в размере 1 трлн долларов. На сайте DOGE сказано, что на федеральном уровне было сэкономлено 214 млрд долларов, но многочисленные отчеты, как утверждает TIME, показывают, что ведомство преувеличивало, переписывало или

завышало эти цифры.

После ухода Маска десятки сотрудников последовали за гендиректором Tesla. Согласно опубликованной тогда служебной записке, в октября в DOGE все еще работало 45 сотрудников, и офис продолжал работать во время недавнего шатдауна.

Впоследствии, многие из тех, кто остался, заняли новые должности в различных департаментах исполнительной власти.

