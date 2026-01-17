У Трампа планируют создать Совет мира для Украины по образцу Газы, - FT

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает создание "Совета мира" по образцу Сектора Газа, который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как известно, "Совет мира" - это часть мирного плана для Сектора Газа, согласованного при посредничестве Трампа. Этот орган, председателем которого должен стать сам Трамп, должен координировать управление палестинским анклавом в будущем.
Как сказал FT украинский чиновник, участвующий в переговорах с США, создание "Совета мира" для Украины (его также должен возглавлять американский президент) - "важная часть предложений, призванных закончить российскую войну".
Собеседник издания сказал, что в совет должны войти представители Украины, Европы, НАТО и России, и его задача - гарантировать выполнение будущего мирного плана и следить за его соблюдением.
Известно также, что США рассматривают Совет мира, который бы занимался Венесуэлой. Предложения по советам представят на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится на следующей неделе.
США и Украина продолжают диалог по мирному соглашению с РФ, сегодня стороны начнут новый раунд переговоров в Майами. По словам президента Владимира Зеленского, сейчас мирный план готов на 90%, а гарантии безопасности для Украины - на все сто.
Однако стороны до сих пор не пришли к согласию по ключевому вопросу - территориальным уступкам агрессору. Вашингтон настаивает на том, чтобы отдать Донбасс Москве, однако Украина категорически против этого.
РФ также стоит на своем относительно украинских территорий и не планирует уступать. На переговорах в Москве с американской делегацией в начале декабря к компромиссу стороны так и не пришли, о чем заявили в Кремле, хотя и сказали о конструктиве в переговорах.
Недавно спецпосланника главы Кремля Кирилла Дмитриева видели в Париже, он якобы посещал посольство США. Это было после собрания "коалиции желающих" во французской столице, которая тоже занимается Украиной.