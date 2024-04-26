У Трампа обсуждают штрафы для стран, отказывающихся от доллара, в частности для РФ, - Bloomberg

Экономические советники бывшего президента США Дональда Трампа рассматривают способы остановить страны в их попытках отойти от использования доллара. В частности, речь идет о штрафных санкциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Штрафные санкции, по словам источников издания, предполагается применять к союзникам или противникам, пытающимся осуществлять двустороннюю торговлю в других валютах. Варианты включают экспортный контроль, сборы за манипулирование валютой и тарифы, сообщили собеседники издания.

Критические заявления по поводу доминирования доллара в мировой финансовой системе начали распространяться в 2022 году, когда США ввели жесткие экономические санкции против России за ее полномасштабную агрессию против Украины. Российский центральный банк, члены правительства и около 2500 других лиц ограничили доступ к доллару.

Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, вместе известные как страны БРИКС, обсудили дедолларизацию на саммите в августе 2023 года. Группа стремится к глобальному влиянию, поощряя к присоединению ключевые нефтедобывающие страны Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время Саудовская Аравия и ОАЭ привязывают свои валюты к доллару.

Экономические советники Трампа обсуждают противодействие именно этим усилиям БРИКС во время его возможного второго президентского срока. Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой.

Расширение БРИКС и его противодействие США