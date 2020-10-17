У Трампа назвали провалом пропозицію Путіна щодо ядерної угоди

Фото: Роберт О'браєн (jns.org)

Пропозиція президента Росії Володимира Путіна продовжити Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) без умов стало провалом. США сподіваються, що Росія перегляне свою позицію.

Про це заявив помічник президента США Роберт О'Браєн, якого в Twitter цитує Рада національної безпеки США.

Він нагадав, що Вашингтон запропонував продовжити договір СНО-3 на один рік в обмін на заморожування ядерних арсеналів і з боку Росії, і з боку США.

"Це було б виграшем для обох сторін, і, коли я зустрічався з моїми партнерами в Женеві, ми вважали, що російська сторона хотіла прийняти цю пропозицію. Сьогоднішній відповідь президента Путіна про продовження нового договору СНО без заморожування ядерного арсеналу - це провал", - заявив О'Браєн.

Він зазначив, що США серйозно ставиться до питання контролю над ядерною зброєю, "який забезпечить безпеку всього світу".

"Ми сподіваємося, що Росія перегляне свою позицію до того, як вибухне дорога гонка озброєнь", - сказав помічник Трампа.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі в Twitter заявив, що РФ відступила від досягнутих з США домовленостей щодо контролю над ядерними озброєннями.

"США доклали всіх зусиль. Викликає розчарування те, що РФ відступила від угоди, яка вперше охоплює всі ядерні боєголовки. Це було б історичною угодою, вигідною для США, Росії і світу", - стверджує Біллінгслі.

Нагадаємо, раніше США заявили, що готові продовжити Договір про скорочення наступальних озброєнь за умови тимчасового заморожування розмірів ядерних арсеналів.

Президент РФ Володимир Путін запропонував продовжити діючий договір СНО-3 на рік і без жодних умов.

Також РБК-Україна писало, що адміністрація США готова перевести в бойове стан ядерну зброю, щоб натиснути на Росію в переговорах про досягнення нових домовленостей про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.