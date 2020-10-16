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Путін запропонував продовжити дію ядерної угоди на рік, США відмовилися

Москва, П'ятниця 16 жовтня 2020 20:29
Путін запропонував продовжити дію ядерної угоди на рік, США відмовилися
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Російської Федерації Володимир Путін запропонував продовжити дію Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) на рік "без жодних умов". Однак у Сполучених Штатах відмовилися від такої пропозиції.

Про це повідомляє прес-служба Кремля і Рада національної безпеки США.

Дія договору закінчується 4 лютого наступного року.

Російська і американська сторони направляють один одному пропозиції і умови його продовження.

"Робота безпосередньо над продовженням Договору без умов, які не містяться в ньому самому, практично ще не починалася", - повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Путін заявив, що було б сумно, якби Договір припинив існування і не був би заміщений іншим документом такого роду.

Проте, Вашингтон відмовився про продовження договору СНО-3. При цьому в США ініціативу російського президента про продовження ДСНО без урахування заморожування розмірів ядерних арсеналів двох країн назвали "приреченою на провал".

Крім того, радник президента США з нацбезпеки висловив надію, що Росія перегляне свою позицію за Договором про обмеження стратегічних наступальних озброєнь до початку "дорогої гонки озброєнь".

Нагадаємо, раніше США заявили, що готові продовжити Договір про скорочення наступальних озброєнь за умови тимчасового заморожування розмірів ядерних арсеналів.

Крім того, адміністрація США готова перевести в бойове стан ядерну зброю, щоб натиснути на Росію в переговорах про досягнення нових домовленостей про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

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