О Трампе, "мечтах" Путина и окончании войны в 2025. Главные заявления Зеленского в Давосе

Президент Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария). Он объяснил почему Украине нужны сильные гарантии безопасности, а также сформулировал украинскую стратегию на пути к миру и в отношениях с новым президентом США Дональдом Трампом.

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О переломном этапе для Европы

Выступление на форуме Зеленский начал с разговора о будущем Европы. По его словам, после инаугурации Дональда Трампа все ждут, что он будет делать дальше. Но никто в США не беспокоится, что Европа когда-нибудь может перестать быть союзником.

"Вашингтон не верит, что Европа может принести им что-то действительно существенное", - заявил он и добавил, что в прошлом году на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре представители американской делегации поставили ее лишь на третье место в списке приоритетов после Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Персидского залива.

Он также отметил, что сейчас нет уверенности в том, что Трамп считает необходимым НАТО и будет уважать институты ЕС. Но Европа не может стоять в очереди за союзниками. А если это случится, и мир начнет двигаться вперед без нее, то такой мир не будет комфортным для европейцев.

"Мы находимся на очередном переломном этапе, который одни считают проблемой для Европы, а другие - шансом. Европа должна утвердиться в качестве сильного глобального игрока. Как незаменимый игрок", - добавил президент.

О российской военной угрозе

Что касается военной угрозы, то РФ превращается в разновидность Северной Кореи. И несмотря на малый по сравнению с Европой экономический потенциал РФ уже сейчас производит в несколько раз больше оружия и техники.

"Именно такой путь войн выбирает Москва. Путин подписал новое стратегическое соглашение с Ираном. У него уже есть всеобъемлющий договор с Северной Кореей. Против кого они заключают такие сделки? Против вас, против всех нас. Против Европы, против Америки", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, противостоять таким угрозам можно только вместе с Украиной. Потому что, когда речь идет о численности армий, Россия может выставить 1,5 млн солдат, а украинские Вооруженные силы насчитывают более 800 000 человек.

"На втором месте Франция - более 200 000. Затем Германия, Италия и Великобритания. У всех остальных меньше. Это не та ситуация, когда одна страна может защитить себя в одиночку. Нужно, чтобы все мы объединились и что-то значили", - добавил президент.

О совместном производстве оружия и систем ПВО

Зеленский настаивает на необходимости единой европейской политики в области безопасности и обороны. При которой все страны будут тратить на это столько, сколько нужно. "Если для покрытия расходов на оборону требуется 5% ВВП, то так тому и быть, пусть будет 5%", - отметил он.

В качестве примера он привел модели сотрудничества для обороны Украины.

"Мы вместе создаем беспилотники, вместе производим артиллерию - и в Украине это гораздо дешевле и быстрее, чем в любой другой стране. И инвестировать сейчас в производство украинских беспилотников - значит инвестировать не только в безопасность Европы, но и в способность Европы быть гарантом безопасности для других жизненно важных регионов", - сказал он.

По его словам, Европе нужна своя версия "Железного купола". И вместе с Украиной можно построить системы ПВО, которые справятся с крылатыми и баллистическими ракетами всех типов.

"Мы не можем полагаться на добрую волю нескольких столиц, когда речь идет о безопасности Европы - будь то Вашингтон, Берлин, Париж, Лондон, Рим или - после того, как Путин свалится с ног, - какой-нибудь воображаемый демократ в Москве", - отметил Зеленский.

О месте Европы за столом переговоров по Украине

По мнению Зеленского, когда заключаются соглашения о войне и мире, за столом переговоров должно быть место для Европы.

"Я говорю здесь не только об Украине. Это должно стать стандартом. Европа заслуживает быть не просто наблюдателем, когда ее лидеры ограничиваются постом на сайте X после того, как соглашение заключено. Европа должна определять условия этих соглашений", - сказал он.

Об украинской стратегии на пути к миру

По словам Зеленского, главной стратегией на пути к миру является переход к дипломатии. Но вопрос в том, какой она будет.

"Если дипломатия будет сильной и после тех или иных форматов переговоров у Украины будут крепкие гарантии безопасности, которые сделают невозможным возвращение Путина с войной, то это будет постоянный справедливый сильный мир для Украины, для Европы и для Америки", - сказал он.

Но если гарантии будут слабыми и будут только на словах, то и от России "вы получите слова, и они снова вернутся с войной".

О том, зачем Украине сильные гарантии безопасности

На сегодня оккупационная группировка на территории Украины в три раза больше, чем в начале 2022 года и превышает 600 тысяч человек. И если в начале войны США обеспечивали до 90% поставок оружия, то сегодня 40% - украинское производство, 40% - США, остальное - Европа. Украина держится за счет внутреннего и американского производства в разы, но Европа так не росла.

Путин также в разы нарастил производство. У него более 30 заводов в военном секторе (против 45 у Европы), но при этом производит в два раза больше, чем Европа.

"Когда не будет сильных гарантий безопасности, объемы будут снижаться, нам придется рассчитывать только на себя и на Европу, и этого маловато. Нужно, чтобы Европа и США были в союзе. Если Путин нарастил до более 600 тысяч свою группировку, как вы считаете...? Если не будет сильных гарантий - не НАТО, еще что-то, военный контингент на территории Украины - Путин точно вернется с армией в десять раз больше", - отметил Зеленский.

По его словам, в таком случае Путин вернется для полной оккупации всех стран, которые раньше входили в СССР, а потом начнет выдвигать ультиматумы тем или странам - выйти из НАТО и так далее.

"Он будет всех нас возвращать в свой мир, который живет в его голове. Вот что будет, если не будет сильных гарантий безопасности", - сказал президент.

О "мечте" Путина оставить Украине слабую армию

Один из самых важных вопросов, который будет задавать Путин, - уменьшение украинской армии в разы. "Это абсолютно понятно. Если мы смогли сделать армию 800 тысяч, то понятно, что мы плюс Европа - это армия, которая способна не только защищаться, а способна дать отпор Путину. Он это понимает", - отметил Зеленский.

Самый быстрый путь для этого - давить на США, чтобы Украину не приняли в НАТО. И давить на остальных союзников, чтобы они требовали от Украины сократить армию в пять раз. "Это то, что он хочет. Мы не дадим это сделать, но он будет пытаться", - добавил президент.

Об украинской стратегии в отношениях с Трампом

По словам Зеленского, самая главная стратегия с Трампом состоит в том, чтобы отсечь голоса, которые доносят до него пророссийскую позицию. Чтобы вокруг него было больше голосов из Европы, чтобы он четко понимал детали и риски, которые могут быть в будущем.

"Трамп мне сказал и публично об этом говорил, что будет делать все, чтобы закончить войну в этом году. Я ему сказал, что мы - ваш партнер. Эта война у нас, мы знаем все болезненные места, мы теряли наших людей. Мы хотим закончить войну в этом году. Но не просто быстро, а справедливо прежде всего, надежно для нас. Мы будем делать все для этого", - добавил он.

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Давосский форум-2025 проходит с 20 по 24 января, его основной темой является "Сотрудничество ради интеллектуальной эпохи". Ожидается участие около 60 глав государств и 900 руководителей ведущих компаний мира.

Дискуссии на украинские темы будут проходить в "Украинском доме". Например, на 23 января запланирована сессия "Украина: Дорога вперед" с обсуждением российско-украинской войны и перспектив мирного соглашения. Среди заявленных участников министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, глава Европарламента Роберта Мецола и латвийский президент Эдгарс Ринкевичс.

Владимир Зеленский в рамках поездки проведет двусторонние переговоры с лидерами Латинской Америки и Азии, а также встретится с крупным бизнесом.

Отметим, ранее словацкий премьер Роберт Фицо предлагал встречу на полях форума в Давосе, чтобы обсудить газовый вопрос. Официально встреча не подтверждена, по словам Зеленского, он не может ничего планировать с человеком, который "может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи".