У Трампа намерены обжаловать решение судьи о возврате денег с полученных пошлин

Администрация Трампа заявила, что обжалует решение судьи о повсеместном возврате всех пошлин, которые Верховный суд США признал незаконными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В пятницу Минюст США подало уведомление о том, что обжалует постановление суда, который обязал таможенные органы пересчитывать все импортные налоги, собранные администрацией президента США Дональда Трампа.
В частности, 20 апреля Таможенно-пограничная служба США запустила новый онлайн-портал для обработки заявок на возврат средств, что говорит о намерении властей вернуть как минимум часть из примерно 166 млрд долларов пошлин, которые ранее в этом году были отменены Верховным судом.
Однако, несмотря на продвижение реализации плана, Минюст США отказался признать, что судья может область общенациональными полномочиями по контроль за этим процессом, оставив таким образом возможность для нового судебного разбирательства.
"По этой причине ответчики намерены обжаловать всеобщий судебный запрет и добиваться приостановления действия запрета, за исключением конкретным истцов-импортеров в каждом деле, в котором суд вынес запрет", - говорится в заявлении Министерства юстиции, поданном в суд в пятницу.
Напомним, что после признания пошлин Трампа незаконными, которые были введены в 2025 году, президент США потом вновь ввел новые тарифы, но уже в размере 10%.
Однако в ночь на 8 мая стало известно, что суд в США по международной торговле признал 10% временные пошлины Трампа незаконными. При этом суд заблокировал их только для двух компаний-импортеров и штата Вашингтон. Для остальных пошлины оставались в силе до завершения апелляции.
Спустя сутки стало известно, что администрация Трампа обжаловала решение суда, который пригнал пошлины в размере 10%, введенных в феврале 2026 года - незаконными.