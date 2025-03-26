У Трампа кулуарно заверили Европу, что не уберут "ядерный зонт" над ЕС, - NYT

По данным издания, официальные лица из окружения президента США Дональда Трампа частным образом уверяли европейцев, что глава Белого дома поддерживает НАТО и "сохранит американский "ядерный зонт" над Европой и остается преданным коллективной обороне.

В то же время NYT напоминает, что "взгляды Трампа, как известно, изменчивы". К тому же во время своего первого срока он часто рассуждал о выходе из НАТО, одновременно заявляя, что Соединенные Штаты будут защищать только те страны, которые достаточно платят за оборону.

"В этом месяце он повторил это предупреждение. Он потребовал, чтобы члены НАТО платили до 5% ВВП на оборону, что значительно больше, чем Соединенные Штаты, которые тратят около 3,4% ВВП на мировую армию", - отмечают журналисты.