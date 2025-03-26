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У Трампа кулуарно заверили Европу, что не уберут "ядерный зонт" над ЕС, - NYT

США, Среда 26 марта 2025 14:02
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У Трампа кулуарно заверили Европу, что не уберут "ядерный зонт" над ЕС, - NYT Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент США Дональд Трамп не собирается убирать "ядерный зонт" над ЕС. В этом страны Европы заверили представители окружения главы Белого дома.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NYT.

По данным издания, официальные лица из окружения президента США Дональда Трампа частным образом уверяли европейцев, что глава Белого дома поддерживает НАТО и "сохранит американский "ядерный зонт" над Европой и остается преданным коллективной обороне.

В то же время NYT напоминает, что "взгляды Трампа, как известно, изменчивы". К тому же во время своего первого срока он часто рассуждал о выходе из НАТО, одновременно заявляя, что Соединенные Штаты будут защищать только те страны, которые достаточно платят за оборону.

"В этом месяце он повторил это предупреждение. Он потребовал, чтобы члены НАТО платили до 5% ВВП на оборону, что значительно больше, чем Соединенные Штаты, которые тратят около 3,4% ВВП на мировую армию", - отмечают журналисты.

Траты на оборону в рамках НАТО

Буквально через несколько дней после своей инаугурации, Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны повысить оборонные расходы до 5% от ВВП. Это, по его словам, было бы справедливым подходом, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на США.

Необходимость повышения трат на оборону признают и в Европе. В начале февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что НАТО в ближайшее время обсудит увеличение расходов на оборону до 3,5% ВВП.

На данный момент каждая страна НАТО должна тратить 2% ВВП на оборону. По данным Welt, Германия почти не выполняет квоту, а семь стран ЕС не достигают ее, включая Италию, Испанию, Португалию и Бельгию.

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