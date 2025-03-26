У Трампа кулуарно запевнили Європу, що не приберуть "ядерну парасольку" над ЄС, - NYT

Президент США Дональд Трамп не збирається прибирати "ядерну парасольку" над ЄС. В цьому країни Європи запевнили представники оточення глави Білого дому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NYT .

За даними видання, офіційні особи з оточення президента США Дональда Трампа приватно запевняли європейців, що глава Білого дому підтримує НАТО та "збереже американську "ядерну парасольку" над Європою та залишається відданим колективній обороні.

Водночас NYT нагадує, що "погляди Трампа, як відомо, мінливі". До того ж під час свого першого терміну він часто міркував про вихід з НАТО, водночас заявляючи, що Сполучені Штати захищатимуть лише ті країни, які достатньо платять за оборону.

"Цього місяця він повторив це попередження. Він зажадав, щоб члени НАТО платили до 5% ВВП на оборону, що значно більше, ніж Сполучені Штати, які витрачають близько 3,4% ВВП на світову армію", - зазначають журналісти.