Администрация президента США Дональда Трампа готовит предложение открыть почти все прибрежные воды США для нового морского бурения с целью добычи нефти, несмотря на сопротивление губернаторов штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, проект плана включает воды вблизи юго-восточной части США, которые президент Трамп пытался закрыть во время предвыборной кампании.
Экологи раскритиковали этот план, заявив, что он поставит под угрозу слишком много прибрежных общин и морских сред обитания, а некоторые штаты уже выразили свою незаинтересованность, или откровенное неодобрение новых морских нефтяных арендных соглашений.
Хотя окончательный график продажи, вероятно, будет сокращен, начальный проект сигнализирует о потенциально масштабном расширении территории США, предназначенной для аренды нефти и газа, включая акватории вблизи коралловых рифов и арктических вод, которым, по словам экологов, угрожает бурение.
Проект, разработанный Бюро по управлению океанической энергией Министерства внутренних дел, определяет основу для возможных аукционов прав на бурение нефти и газа в водах вдоль восточного и западного побережья США, вокруг Аляски и в Мексиканском заливе.
Запреты на бурение, вероятно, останутся в охраняемых зонах, таких как Северо-Восточный каньон и морской национальный памятник подводных гор к юго-востоку от Кейп-Кода, штат Массачусетс, и морской национальный памятник Папаханаумокуакеа у берегов Гавайев.
Нефтяные компании проявили ограниченный интерес к исследованию новых вод США далеко за пределами Мексиканского залива, где они могут столкнуться с политической оппозицией, а также с геологическим риском.
Относительно мало известно о потенциальных запасах нефти и газа вдоль восточного побережья, большинство существующих данных связаны с геологическими исследованиями, которые существовали несколько десятилетий назад, и примерно четырьмя десятками скважин, пробуренных в 1970-х и 1980-х годах.
Согласно документу от 17 сентября, ни один штат Восточного побережья не сообщил Министерству внутренних дел о своем желании быть включенным в план.
Зато Флорида зарегистрирована как не выразившая своей позиции, а четыре штата - Коннектикут, Джорджия, Вирджиния и Нью-Гэмпшир - "не ответили", как свидетельствуют документы.
Еще восемь штатов четко выразили свое несогласие: Делавэр, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Йорк, Северная Каролина, Род-Айленд и Южная Каролина. На Западном побережье Калифорния, Орегон и Вашингтон также выступили против новой аренды у своих берегов.
Напомним, ранее Трамп заявил, что европейские страны продолжают покупать российский газ и нефть, несмотря на войну РФ против Украины и государств-членов НАТО, и это для них это позор.