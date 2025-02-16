У Трампа хотят отменить увольнение сотрудников службы ядерной безопасности США, - NBC

Администрация президента США хочет отменить принятое в четверг увольнение сотрудников службы ядерной безопасности. Однако связаться с работниками не получается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Как пишет издание, в пятницу должностные лица Национального управления по ядерной безопасности попытались уведомить некоторых сотрудников, уволенных накануне, что теперь их должны восстановить в на работе. Однако им не удалось их найти, поскольку у них не было новых контактних данных.

"Письма об увольнении некоторых сотрудников NNSA, находящихся на испытательном сроке, отменяются, но у нас нет надлежащего способа связаться с этим персоналом", - цитирует NBC письмо от отправленное сотрудникам NNSA.

Как пишет издание, лица, упомянутые в письме, были уволены в четверг и потеряли доступ к своих учетным записям федеральной правительственной электронной почты.

Поскольку NNSA, которое входит в состав Министерства энергетики и контролирует ядерный запас страны, не может связаться с сотрудниками напрямую, то теперь просит получателей письма о следующем.

"Пожалуйста, поработайте со своими руководителями, чтобы отправить эту информацию (как только вы ее получите) на личные контактные адреса электронной почты людей", - сказано в письме.