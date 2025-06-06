У Трампа хотят существенно ослабить законопроект Грэма о санкциях против РФ, - WSJ

По данным издания, администрация Трампа пытается убедить Грэма значительно ослабить его законопроект о санкциях против России. Чиновники Белого дома в течение последних недель тайно связывались с офисом сенатора по этому вопросу.

Как пишет WSJ, американский лидер опасается, что настолько жесткие санкции могут помешать его цели по восстановлению отношений между США и Россией, даже несмотря на то, что он стремится положить конец войне в Украине.

В частности, Грэму предлагают, чтобы законопроект предусматривал, что американский лидер сам решает, против кого вводить санкции.

Также, по данным издания, администрация Трампа предложила поменять обязательный характер законопроекта и заменить все формулировки с "должен" на "может".

В офисе Грэма раскритиковали такие предложения Белого дома и уточнили, что Трамп и так может вводить санкции по своему усмотрению.