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У Трампа хотят существенно ослабить законопроект Грэма о санкциях против РФ, - WSJ

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Администрацию президента США Дональда Трампа не устраивает законопроект сенатора Линдси Грэма о жестких санкциях против России в его нынешнем виде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, администрация Трампа пытается убедить Грэма значительно ослабить его законопроект о санкциях против России. Чиновники Белого дома в течение последних недель тайно связывались с офисом сенатора по этому вопросу. 

Как пишет WSJ, американский лидер опасается, что настолько жесткие санкции могут помешать его цели по восстановлению отношений между США и Россией, даже несмотря на то, что он стремится положить конец войне в Украине.

В частности, Грэму предлагают, чтобы законопроект предусматривал, что американский лидер сам решает, против кого вводить санкции. 

Также, по данным издания, администрация Трампа предложила поменять обязательный характер законопроекта и заменить все формулировки с "должен" на "может". 

В офисе Грэма раскритиковали такие предложения Белого дома и уточнили, что Трамп и так может вводить санкции по своему усмотрению.

Законопроект о санкциях

Напомним, сенатор Линдси Грэм внес в Конгресс законопроект о жестких санкциях против России. Такой документ уже поддержало большинство сенаторов.

В частности, законопроект предусматривает, что США введут 500% тарифы против тех стран, которые будут покупать российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

К слову, вчера, 5 июня, президент Дональд Трамп заявил, что если война РФ против Украины не прекратится до "определенного срока", он может ввести антироссийские санкции.

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