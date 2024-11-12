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Трамп встретился с представителем Нетаньяху, говорили о завершении войны на Ближнем Востоке

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Доверенное лицо премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Рон Дермер встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Целью переговоров было ознакомить последнего о планах Израиля относительно действий в Секторе Газа, Ливане и Иране на ближайшие два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

"Одна из вещей, которую израильтяне хотели обсудить с Трампом, - это то, какие вопросы он хотел бы видеть решенными до 20 января, а какие - могут подождать", - рассказал источник издания. 

Собеседники агентства сообщили, что на встрече также обсуждались вопросы прекращения огня, план развития Газы после завершения войны, а также перспективы нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Как сообщил источник Axios, Дермер также имел встречу с бывшим советником Трампа Джаредом Кушнером.

Американские чиновники отметили, что Нетаньяху заблаговременно проинформировал администрацию действующего президента США Джо Байдена о запланированной встрече Дермера с Трампом.

Глава израильского правительства ранее отметил, что за пять дней после выборов в США уже трижды общался с Трампом. По его мнению, между ними есть взаимопонимание относительно «больших возможностей для Израиля», особенно в вопросах мирных инициатив и их расширения.
 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Трамп планирует усилить давление на Иран, разрабатывая стратегию, включающую в себя значительное расширение санкций и ограничения на экспорт иранской нефти.

Со своей стороны, один израильский журналист сообщал, что у Трампа есть личный интерес к тому, чтобы Израиль нанес серьезный удар по Ирану.

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Дональд ТрампИзраильСоединенные Штаты Америки