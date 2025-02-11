Трамп остановил применение закона США о запрете бизнесу подкупать чиновников за рубежом

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Министерству юстиции приостановить судебное преследование американцев, обвиняемых в подкупе должностных лиц иностранных правительств с целью получения или сохранения бизнеса в своих странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указ Трампа приостанавливает исполнение почти полувекового закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и поручает генеральному прокурору Пэм Бонди пересмотреть текущие и прошлые действия, связанные с законом, и подготовить новые руководящие принципы по его исполнению.

Закон, принятый в 1977 году, запрещает компаниям, работающим в Соединенных Штатах, давать взятки иностранным чиновникам. Со временем он стал руководящей силой для того, как американские компании работают за рубежом.

"Это будет означать гораздо больше возможностей для бизнеса для Америки", - заявил Трамп журналистам во время подписания указа в Овальном кабинете.

Трамп хотел отменить FCPA во время своего первого срока на посту. Он назвал его "ужасным законом" и сказал, что "мир смеется над нами" за его применение.

Антикоррупционная организация Transparency International заявила, что закон FCPA вывел Соединенные Штаты в лидеры в борьбе с глобальной коррупцией.

Исполнительный директор Transparency International US Гэри Калман сказал в своем заявлении, что указ Трампа "снижает - и может проложить путь к полной ликвидации - жемчужины в борьбе США с глобальной коррупцией".

Снижение "конкурентоспособности"

В информационном бюллетене Белого дома говорится, что закон делает американские компании менее конкурентоспособными.

"Американские компании страдают от чрезмерного применения закона FCPA, поскольку им запрещено использовать практику, распространенную среди международных конкурентов, что создает неравные условия игры", - говорится в заявлении.

В информационном бюллетене также говорится, что директива Трампа требует от Министерства юстиции "пересмотренных, разумных принципов правоприменения", которые не будут препятствовать американским фирмам конкурировать за рубежом.

За прошедшие годы широкий круг многонациональных компаний попал под пристальное внимание Министерства юстиции в связи с этим законом, включая Goldman Sachs, Glencore и Walmart.