Трамп сдвинул войну в Украине с мертвой точки, начав диалог с Путиным, - Рютте

"Я хочу похвалить президента Трампа за выход из тупика. Когда он пришел к власти, он начал диалог с президентом Путиным, и я всегда считал это решающим", - сказал Рютте.

По его мнению, сделать это мог только Трамп.

"Есть только один лидер, который мог бы вырваться из тупика, и это должен был быть американский президент, потому что он является самым мощным лидером в мире и возглавляет 25% мирового Валового внутреннего продукта и самую мощную и мощную армию в мире", - заявил генсек НАТО.

При этом Рютте сказал, что вмешательство Трампа не приведет к "немедленному соглашению".

"То, что он сделал, было очень важным. Но это не означает, что мы сейчас немедленно достигнем соглашения. Это займет время", - отметил он.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, когда может наступить прекращение огня. В то же время он подчеркнул: Альянс должен обеспечить Украину всем необходимым, чтобы она могла продолжать сопротивление и иметь лучшие позиции на момент начала реальных переговоров.

Реакция Рютте на переговоры Украины и России

В то же время Марк Рютте назвал мирные переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле "несерьезными", ссылаясь на позицию Москвы. По его словам, союзники по НАТО должны обеспечить Украину всем необходимым для продолжения борьбы и гарантировать ее сильные позиции, когда начнутся настоящие переговоры

"Я не говорю об этих переговорах, которые сейчас ведет этот российский историк (глава российской делегации Владимир Мединский - ред), возвращаясь к событиям тысячелетней давности, и того, кто за что тогда был ответственен", - уточнил он.

Рютте убежден, что два раунда переговоров в Стамбуле были "несерьезным делом". При этом генсек "горд за Украину, которая отправила на эти встречи делегацию высокого уровня".

"Поэтому они (украинцы - ред.) отнеслись к этому серьезно. Но очевидно, что Россия не была серьезной", - добавил он.

Генсек НАТО выразил надежду, что реальные переговоры о мире "начнутся в ближайшем будущем.