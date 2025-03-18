Трамп сделал заявление о переговорах с Путиным

"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по энергетике и инфраструктуре, понимая, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конечном счете, над прекращением этой ужасной войны между Россией и Украиной", - написал американский лидер.

По словам Трампа, он обсудил с Путиным большое количество элементов потенциального мирного соглашения. Также они коснулись темы гибели солдат на поле боя.

"И президент Путин, и президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс вступил в полную силу, и мы, надеюсь, во имя всего человечества, доведем дело до конца", - добавил он.