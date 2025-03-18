Трамп сделал заявление о переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что он провел хорошие и продуктивные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны будут работать над полным прекращением огня между Украиной и РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в Truth Social.
"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по энергетике и инфраструктуре, понимая, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конечном счете, над прекращением этой ужасной войны между Россией и Украиной", - написал американский лидер.
По словам Трампа, он обсудил с Путиным большое количество элементов потенциального мирного соглашения. Также они коснулись темы гибели солдат на поле боя.
"И президент Путин, и президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс вступил в полную силу, и мы, надеюсь, во имя всего человечества, доведем дело до конца", - добавил он.
Напомним, сегодня, 18 марта, президент США Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. Их переговоры длились около 2,5 часа.
По итогам переговоров стало известно, что Путин отверг предложение Трампа о безусловном полном прекращении огня. Взамен диктатор согласился прекратить только удары по объектам энергетической инфраструктуры.
Как объяснил в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина политтехнолог Тарас Загородний, Путин согласился на такой шаг, поскольку Россия сильно страдает от постоянных украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы.
Детально о переговорах Трампа и Путина - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.