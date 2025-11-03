RU

Трамп сделал новое заявление о Tomahawk для Украины: будет ли передавать

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока что не рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В ходе общения с прессой на борту самолета Air Force One, журналисты спросили Трампа, собирается и рассматривает ли он возможность передачи ракет Tomahawk Украине. Ответ главы Белого дома был коротким.

"Нет. Не то чтобы я не мог изменить решение, но на данный момент - нет", - сказал президент США.

Также Трампа спросили, что стало бы последней каплей, которая докажет, что глава Кремля Владимир Путин не хочет завершать войну против Украины. В ответ он намекнул, что сторонам нужно еще повоевать, чтобы "конфликт" выгорел.

"Нет никакой "последней капли". Иногда нужно позволить конфликту выгореть. Они воюют, и воюют между собой", - заявил глава Белого дома.

Он также отметил, что для Путина это тяжелая война, добавив, что РФ потеряла много солдат, и не исключено, что речь идет о миллионе человек.

"Он потерял много солдат, может быть, миллион. Это очень много. И для Украины это тяжело. Для обеих сторон. Иногда нужно просто позволить, чтобы все дошло до конца", - говорит Трамп.

Лидер США в очередной раз упомянул, что урегулировал уже восемь войн и, считал, что ситуацию в Украине удастся уладить легче, чем некоторые из тех, которые США уже решили.

