Трамп сделал громкое заявление о замороженных активах РФ

Трамп отозвался о планах российского лидера Владимира Путина направить в Совет мира средства, замороженные в США, подчеркнув, что если финансирование будет произведено, это будет правильным шагом. Комментарий прозвучал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Возможное использование замороженных активов

Журналисты спросили президента США о том, может ли Путин использовать замороженные российские активы для оплаты членского взноса. В ответ Трамп подчеркнул, что если средства будут использованы, это будет "замечательно".

"Он (Путин – ред.) собирается присоединиться к Совету мира и сделает вклад в размере миллиарда долларов, и, используя свои деньги – я имею в виду, если он использует свои деньги – это замечательно", – отметил президент.

История вопроса

Ранее российский лидер заявил, что РФ могла бы направить в Совет мира по Сектору Газа один миллиард долларов, используя замороженные активы в США. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс, поскольку затрагивает вопросы международного права и контроля за замороженными средствами.