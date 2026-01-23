RU

Трамп сделал громкое заявление о замороженных активах РФ

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу России использовать замороженные активы для оплаты взноса за членство в Совете мира, отметив возможность положительного исхода такой сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

Трамп отозвался о планах российского лидера Владимира Путина направить в Совет мира средства, замороженные в США, подчеркнув, что если финансирование будет произведено, это будет правильным шагом. Комментарий прозвучал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Возможное использование замороженных активов

Журналисты спросили президента США о том, может ли Путин использовать замороженные российские активы для оплаты членского взноса. В ответ Трамп подчеркнул, что если средства будут использованы, это будет "замечательно".

"Он (Путин – ред.) собирается присоединиться к Совету мира и сделает вклад в размере миллиарда долларов, и, используя свои деньги – я имею в виду, если он использует свои деньги – это замечательно", – отметил президент.

История вопроса

Ранее российский лидер заявил, что РФ могла бы направить в Совет мира по Сектору Газа один миллиард долларов, используя замороженные активы в США. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс, поскольку затрагивает вопросы международного права и контроля за замороженными средствами.

Напоминаем, что США получат разрешение на размещение элементов системы противоракетной обороны "Золотой купол" на территории Гренландии. Президент Дональд Трамп в интервью Fox Business подчеркнул, что переговоры обеспечивают Соединенным Штатам полный доступ к оборонной инфраструктуре острова, при этом стороны продолжают согласовывать технические детали, а основные условия соглашения уже определены.

Отметим, что президент США Дональд Трамп в переговорах по будущему Гренландии не поднимал вопрос о суверенитете острова. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что прорыв в обсуждениях был достигнут без затрагивания этого вопроса, а внимание участников сосредоточилось на обеспечении безопасности в Арктическом регионе.

