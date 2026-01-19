Трамп сделал очередное заявление о российской угрозе для Гренландии

Гренландия должна избавиться от угрозы со стороны Российской Федерации, о которой НАТО предупреждает Копенгаген уже около 20 лет.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Truth Social.

Президент США также подчеркнул, что теперь пришло время это изменить, и российская угроза будет устранена.

"НАТО уже 20 лет говорит Дании, что "она должна избавиться от российской угрозы в Гренландии". К сожалению, Дания ничего не смогла с этим сделать", - отметил Трамп.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Трамп выступает за передачу Гренландии под контроль Соединенных Штатов с целью размещения там элементов системы противоракетной обороны "Золотой купол". Он предостерегает, что в случае отсутствия быстрой реакции со стороны НАТО этот стратегически важный остров может попасть под влияние России или Китая.

По мнению американской стороны, Соединенные Штаты вынуждены брать на себя ведущую роль, поскольку европейские союзники не демонстрируют достаточной готовности защищать критически важные регионы.

Отмечается, что идея приобретения или установления контроля над Гренландией не является новой и обсуждается американскими администрациями более ста лет. Остров рассматривается как важный элемент национальной безопасности США.

В то же время в столице Гренландии - Нууку - наблюдается ощутимый рост спроса на товары для выживания и продукты длительного хранения. Местные жители, реагируя на заявления из США, выражают обеспокоенность возможными внешними угрозами для острова.

Также вчера, 18 января, в Министерстве финансов США заявили, что интерес Вашингтона к Гренландии продиктован стратегическими соображениями и ослаблением роли Европы в вопросах коллективной безопасности.