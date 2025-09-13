RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп снова едет в Британию: королевская семья готовит нечто особенное для президента США

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Британская королевская семья готовит особый прием для Дональда Трампа: монархия использует «мягкую силу» для укрепления дипломатии и демонстрации влияния на мировых лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Reuters.

Британская королевская семья готовится принять Дональда Трампа с максимальной демонстрацией дипломатического влияния. Историки отмечают, что монархия способна наладить контакт с мировыми лидерами так, как мало кто другой.

«Есть ли в мире другой лидер, обладающий таким же влиянием на Дональда Трампа, как британский монарх?» — заявил историк и писатель Энтони Селдон, подчеркивая уникальную роль монархии в международной дипломатии.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился за поддержкой к королевской семье, чтобы заручиться расположением Трампа относительно войны в Украине и торговых тарифов.

В Овальном кабинете Белого дома он получил письмо от короля Чарльза с предложением о втором государственном визите, что сразу вызвало положительные эмоции президента. «Разве это не чудесно? Он прекрасный человек, чудесный человек», — сказал Трамп Стармеру.

Во время визита Трампа и его супругу Меланию встретят принц Уильям и герцогиня Кейт. В программе — парад карет, государственный банкет, пролет военной авиации и салют. Британское правительство рассчитывает, что участие монархии поможет укрепить связи с Вашингтоном в оборонной и торговой сфере.

Ранее королевская семья принимала мировых лидеров, включая Владимира Путина, Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона, демонстрируя свое влияние и поддерживая дипломатические инициативы. «Мягкую силу трудно измерить, но её ценность признается внутри страны и за рубежом», — отметил казначей короля Джеймс Чалмерс.

По словам Селдона, визит Трампа — это возможность для монархии продемонстрировать миру свою значимость и влияние на международной арене.

 

Отметим, что в контексте недавних атак России дронами и ракетами внимание оказалось сосредоточено на Польше. Журналистов заинтересовало, каким образом Дональд Трамп намерен реагировать на действия Владимира Путина после того, как беспилотники РФ нарушили польское воздушное пространство. Среди вопросов прозвучала и возможность введения новых ограничительных мер против Москвы.

Напоминаем, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп уже обязан осознать: российский диктатор Владимир Путин открыто насмехается над ним и не собирается прекращать войну против Украины.

