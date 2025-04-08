Трамп вновь высказался о контроле США над Газой и выселении палестинцев

"Было бы неплохо иметь там миротворческие силы, подобные силам США, контролировать и владеть сектором Газа", - сказал Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Также президент США вновь предложил переселить население из Газы, заявив, что "множество стран" примут 2,1 млн изгнанных палестинцев. Однако региональные союзники ранее отвергли такую идею.

"Если вы возьмете этих людей, палестинцев, и переместите их в другие страны - а такие страны есть - то у вас появится настоящая зона свободы. Назовите это зоной свободы, свободной зоной, зоной, где людей не будут убивать каждый день... Это потрясающее место. Вы знаете, как я его называю? Отличное место, в котором никто не хочет жить", - сказал Трамп.

Далее глава Белого дома задался вопросом, "почему Израиль вообще отказался" от Газы.

"Они взяли приморскую территорию и передали ее людям ради мира. И чем это закончилось?", - заявил американский лидер, предложив превратить анклав в "Ривьеру" (курортную зону), которая находилась бы в собственности США.

CNN напоминает, что Израиль захватил газу в ходе шестидневной войны 1967 года и держал ее в оккупации почти 40 лет (если быть точнее, 38 лет - с 1967 по 2005 год).