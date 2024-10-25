Трамп не сможет помешать: ЕС готовит "всеобъемлющий" режим санкций против Москвы

Переговоры между официальными лицами и посланниками ЕС сосредоточены на нескольких инициативах, направленных на обеспечение того, чтобы европейские санкции оставались в силе в долгосрочной перспективе, подкрепляя их более жестким применением, даже если Вашингтон изменит курс.

По словам источников, возможные шаги включают в себя положения о "всеобъемлющем контроле" для выявления и остановки подозрительных поставок товаров, предназначенных для России, а также более широкие ограничения на поставки нефти.

Источники сообщили, что ведутся также дискуссии об изменении требования о том, чтобы заморозка активов российского центробанка, самая крупная западная санкция в отношении Москвы, продлевалась европейскими столицами каждые шесть месяцев.

Любое смягчение со стороны Вашингтона поставит Европу в сложное положение, поскольку именно Соединенные Штаты, обладающие широкими полномочиями по наказанию за нарушение санкций во всем мире, в первую очередь обеспечивают соблюдение правил.

В настоящее время Европейский Союз пытается найти собственные средства для ужесточения контроля и ужесточения ограничений в отношении России.

Том Китинг из аналитического центра Королевского института оборонных исследований заявил, что европейские политики готовят "автономные европейские санкции, учитывая возможность президентства Трампа", но им придется ужесточить меры по их обеспечению.

"Если президентство Трампа отменит санкции США в отношении России, европейцам придется действовать гораздо более решительно... в плане принудительных мер, и они больше не смогут прятаться за дядю Сэма", - сказал он.

США и ЕС

Европейские страны были обмануты во время последнего президентства Трампа, когда Соединенные Штаты аннулировали международное соглашение с Ираном по его ядерной программе и в одностороннем порядке восстановили санкции, поставив Европу в затруднительное положение.

Теперь европейские чиновники опасаются, что подобный разворот в отношении России может подорвать усилия Запада по изоляции Москвы, заявили два источника.

В ходе предвыборной кампании Трамп открыто давал понять, что он прекратит или резко сократит военную помощь Украине, если победит на выборах 5 ноября.

Он отказался заявить, что хочет, чтобы Украина выиграла войну, и зашел так далеко, что обвинил президента Украины Владимира Зеленского в содействии развязыванию конфликта.

Трамп часто хвалил свою администрацию 2017–2021 годов за введение санкций против трубопровода "Северный поток - 2", но не обозначил четко свою позицию по будущим санкциям и заявил, что хочет быстро заключить мирное соглашение с Москвой.

Более широкий объем

Европейские дипломаты подождут до конца года, прежде чем серьезно обсудить новые ограничения в преддверии шестимесячного председательства Польши в ЕС.

Венгрия в настоящее время занимает пост президента и тянет с санкциями. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал шквал критики за встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, которую Будапешт представил как "миротворческую миссию".

Реформа также может устранить необходимость регулярного подтверждения заморозки активов российского центрального банка, заменив шестимесячный интервал на 36 месяцев, что закрепит эту санкцию на долгосрочную перспективу.

Активы, находящиеся во владении группы семи крупнейших экономик (G7), составляют около 300 млрд долларов, большая часть которых находится в Европе.

Несколько стран также обсуждают ужесточение "неправильной маркировки" продукции, предназначенной для России, стремясь к более точным описаниям. Государства Балтии, граничащие с Россией, давно жалуются, что экспортеры эксплуатируют таможенные кодексы ЕС.

15-й пакет

Государства-члены ЕС проводят предварительные обсуждения формы 15-го пакета санкций после нескольких месяцев застоя с момента председательства Будапешта с 1 июля.

Ожидается, что в санкционный список ЕС будет добавлено не менее 45 судов, поскольку западные союзники стремятся ужесточить ограничение цен на российскую нефть в рамках G7, сообщил один источник. Чиновники западных санкций считают, что нацеливание на конкретные танкеры - лучший способ ударить по большему количеству доходов от российской нефти.

По словам источников, западные державы также начинают оказывать давление на страны, в которых зарегистрированы танкеры.

ЕС также хочет расширить применение "пункта об отсутствии контактов с Россией" в следующем раунде санкций.

Это обяжет дочерние предприятия компаний ЕС в третьих странах запретить реэкспорт в Россию определенных товаров, в том числе товаров двойного назначения военного назначения, а также боеприпасов и огнестрельного оружия.

Несколько стран, а также Европейская комиссия намерены еще больше ограничить импорт других видов энергоносителей в Европу из России, включая импорт сжиженного природного газа (СПГ), который вырос в последние месяцы.