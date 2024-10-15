В ЕС требуют ужесточить правила отчетности по импорту российского СПГ

Группа стран ЕС, включая Францию и страны Балтии, обратилась к Европейской комиссии с просьбой ужесточить правила отчетности по импорту российского СПГ в рамках всего блока.

Об этом говорится в письме, направленном в комиссию в понедельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.