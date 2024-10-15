В ЕС требуют ужесточить правила отчетности по импорту российского СПГ
Группа стран ЕС, включая Францию и страны Балтии, обратилась к Европейской комиссии с просьбой ужесточить правила отчетности по импорту российского СПГ в рамках всего блока.
Об этом говорится в письме, направленном в комиссию в понедельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы считаем (важным) обеспечить полную прозрачность импорта российского природного газа и пролить свет на личность поставщиков природного газа, импортирующих российский СПГ", — говорится в документе.
Кроме того, страны хотят, чтобы комиссия ужесточила "обязательства по отчетности об операциях по разгрузке российского СПГ", поскольку публичные данные не дают "полной картины".
Члены ЕС хотят, чтобы к марту комиссия предложила более строгие правила отчетности. К ним относятся требование к операторам хранилищ СПГ предоставлять информацию о доле российского СПГ в перегружаемых грузах, а также требование к операторам хранилищ контролировать происхождение СПГ.
Документ подписали Литва, Австрия, Чешская Республика, Финляндия, Эстония, Латвия, Люксембург и Швеция.
Напомним, власти США не обвиняют американские компании, чью продукцию Россия использует в производстве ракет, в нарушении экспортного контроля. Их компоненты продолжают поставляться в Россию через посредников.
Вчера, 14 октября, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, заявил, что западные страны, включая страны ЕС, должны увеличить контроль за экспортной активностью компаний, производящих чувствительные электронные элементы, используемые россиянами в производстве оружия.
В правительстве Украины говорят, что Украина не будет продлевать соглашение о транзите газа с Россией по истечении срока ее действия.
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