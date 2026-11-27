В частности, американский президент ответил на вопрос о его заявлениях, в одном из которых он называет диктатора "другом", а в другом - призывает "прекратить военную агрессию против Европы".

"Я мог бы сказать, что он мне не друг, н я должен заключить соглашение. Они теряют 25 тысяч человек в месяц. Я мог бы подойти и сказать: "Знаешь, ты мне не нравишься", но тогда у нас будет такая же проблема, которую мы имеем между Зеленским и Путиным", - отметил Трамп.

Самая большая проблема на пути к соглашению

Американский лидер добавил, что достижению мирного соглашения больше всего мешает личная ненависть между президентом Украины и российским диктатором.

" Знаете, самая большая проблема этого урегулирования состоит в том, что вот есть два лидера, которые действительно ненавидят друг друга. Так что когда я прихожу и вдруг хорошо с ним лажу, потому что я знаю его уже давно, то мы имеем очень хороший разговор. И суть в том, что он хочет заключить соглашение " , - заявил он.

Кроме того, Трамп рассказал, что в начале войны передал Киеву противотанковые комплексы Javelin, которые "превращали российские танки в кучу металлолома".

"Я тот, кто ввел огромные налоги и санкции против России. Поэтому я был очень жестким в отношении России. Но я хочу заключить сделку, если мы можем ее заключить. И вы знаете, что я всю жизнь вел переговоры… Я заработал много денег. Я сделал много, я имел огромный успех", - отметил он.

Президент США подчеркнул, что мог бы "сказать противоположное и не достичь ничего", а так у него был "очень хороший разговор с Китаем и очень хороший разговор с Россией".