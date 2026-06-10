США провели тайную операцию в Ормузском проливе, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона провела секретную операцию, в ходе которой были вывезены миллионы баррелей иранской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пропагандистского ТАСС.
Во время своего выступления Трамп рассказал о действиях США, которые, по его утверждению, долгое время оставались неизвестными широкой общественности.
"В прошлом месяце я дал указание нашим великим Вооруженным силам США провести секретную операцию по сопровождению нефтяных танкеров и других коммерческих судов через Ормузский пролив. Сегодня я рад сообщить, что эта операция привела к тому, что более 100 миллионов баррелей нефти прошло через пролив и вышло на открытый рынок", - написал Трамп в своей сети Truth Social.
По словам американского президента, операция проводилась в ночное время и затронула крупную партию иранской нефти.
"Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них не было радара - мы его разбомбили к чертовой матери. Поэтому нефть и стоит 85 доллар за баррель", - заявил Трамп.
Из слов главы Белого дома следует, что речь идет о 22 судах, которые, по его версии, перевозили иранскую нефть. Трамп также утверждает, что перед проведением операции были уничтожены радиолокационные средства, что позволило осуществить действия незаметно.
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Кроме того, президент США связал ситуацию с изменением стоимости нефти на мировом рынке. По его мнению, именно эти события стали одной из причин, по которым цена барреля достигла отметки около 85 долларов.
Каких-либо дополнительных подробностей относительно времени проведения операции, маршрута судов или объемов вывезенной нефти Трамп не привел. Также он не уточнил, в каком именно районе происходили описанные события.
На данный момент заявление американского президента остается единственным публичным комментарием по этому поводу.
Напоминаем, что мировые цены на нефть продемонстрировали рост после очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке и публикации данных о сокращении запасов сырья в США. На этом фоне котировки эталонных марок пошли вверх: стоимость Brent превысила 92 доллара за баррель, а американская нефть WTI приблизилась к отметке 89 долларов.