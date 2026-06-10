США провели тайную операцию в Ормузском проливе, - Трамп

Во время своего выступления Трамп рассказал о действиях США, которые, по его утверждению, долгое время оставались неизвестными широкой общественности.

"В прошлом месяце я дал указание нашим великим Вооруженным силам США провести секретную операцию по сопровождению нефтяных танкеров и других коммерческих судов через Ормузский пролив. Сегодня я рад сообщить, что эта операция привела к тому, что более 100 миллионов баррелей нефти прошло через пролив и вышло на открытый рынок", - написал Трамп в своей сети Truth Social.

По словам американского президента, операция проводилась в ночное время и затронула крупную партию иранской нефти.

"Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них не было радара - мы его разбомбили к чертовой матери. Поэтому нефть и стоит 85 доллар за баррель", - заявил Трамп.

Что сообщил президент США

Из слов главы Белого дома следует, что речь идет о 22 судах, которые, по его версии, перевозили иранскую нефть. Трамп также утверждает, что перед проведением операции были уничтожены радиолокационные средства, что позволило осуществить действия незаметно.

Кроме того, президент США связал ситуацию с изменением стоимости нефти на мировом рынке. По его мнению, именно эти события стали одной из причин, по которым цена барреля достигла отметки около 85 долларов.

Каких-либо дополнительных подробностей относительно времени проведения операции, маршрута судов или объемов вывезенной нефти Трамп не привел. Также он не уточнил, в каком именно районе происходили описанные события.

На данный момент заявление американского президента остается единственным публичным комментарием по этому поводу.