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Трамп собрался требовать от Европы деньги за помощь Украине от администрации Байдена

18:59 03.09.2026 Чт
2 мин
По словам американского президента, речь идет о "сотнях миллиардов долларов"
aimg Валерий Ульяненко
Трамп собрался требовать от Европы деньги за помощь Украине от администрации Байдена Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Соединенные Штаты собираются потребовать от Европы возврата "сотен миллиардов долларов" за вооружение, предоставленное администрацией экс-президента США Джо Байденом Украине и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

Он сравнил расходы по операции в Иране с военной поддержкой Киева. Трамп заявил, что администрация Байдена передала Украине гораздо больше боеприпасов, причем совершенно бесплатно.

По мнению Трампа, за финансовую и военную помощь региону должна была платить именно Европа.

"Сотни миллиардов долларов были бесплатно переданы Украине и НАТО, за которые заплатила бы Европа - если бы ее только попросили, но мы будем требовать эти деньги, хоть и с опозданием!" - подчеркнул он.

"Неограниченные запасы" США

Трамп отметил, что США обладают "почти неограниченными запасами" боеприпасов среднего и высокого качества. По его словам, этих ресурсов гораздо больше, чем страна вообще могла бы использовать в военной операции в Иране или любом другом потенциальном конфликте.

Трамп подчеркнул, что американское военное производство вышло на ранее невиданный уровень. Пока США накапливают арсеналы для собственных нужд, однако вскоре планируют возобновить продажи оружия союзникам.

Политик также выразил возмущение тем, как медиа освещают действия американской армии.

Напомним, недавно Трамп заявил, что Джо Байден и его политика по поддержке Украины привели к сокращению запасов американского вооружения.

Отметим, глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что США потратили на войну с Ираном 37,5 млрд долларов. Согласно данным СМИ, американские военные уже использовали около 80% основных ракет-перехватчиков для систем ПВО.

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