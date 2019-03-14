Трамп чекає переговорів з Британією по торговій угоді

Президент США підкреслив, що його адміністрація "з нетерпінням" чекає переговорів

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его администрация с нетерпением ждет переговоров по крупной торговой сделке с Великобританией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter главы США.

По словам Трампа, "потенциал неограничен".

"Моя администрация с нетерпением ожидает переговоров по крупной торговой сделке с Соединенным Королевством. Потенциал неограничен!" - написал президент США.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп оказывает давление на торговых посредников Штатов для скорейшего заключения торгового соглашения с Китаем, надеясь оживить спрос на рынке. Отмечалось, что глава США все больше обеспокоен тем, что отсутствие соглашения может привести к падению акций.

Отметим, издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что Китай и Соединенные Штаты находятся на завершающем этапе заключения торгового соглашения.

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп попросил Китай как можно скорее снять пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию. Он подчеркивал, что между Вашингтоном и Пекином есть продуктивные торговые переговоры.

Добавим, ранее глава США решил отсрочить введение новых пошлин на китайские товары.