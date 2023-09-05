Трамп сохраняет самую высокую поддержку среди республиканцев, несмотря на уголовные дела

"Трамп является лучшим кандидатом для выдвижения от своей партии, он опережает своего ближайшего соперника более чем на 30% (его поддерживают 52% республиканцев и независимых избирателей, склоняющихся к республиканцам, по сравнению с 18% губернатора Флориды Рона Десантиса). И многие считают, что Трамп лучше всех способен справиться с широким спектром проблем", - говорится в сообщении.

Более 4 из 10 потенциального первичного электората Республиканской партии говорят, что они определенно решили поддержать его в выдвижении (43% являются явными сторонниками Трампа, 20% твердо поддерживают другого кандидата, а 37% не имеют первого выбора или говорят, что он может измениться).

CNN пишет, что почти две трети считают его одним из двух своих лучших кандидатов, а 61% говорят, что, по их мнению, он с большой вероятностью станет кандидатом от партии, по сравнению с 52% в начале лета.

Уголовные дела против Трампа не беспокоят избирателя

Большинство считает, что уголовные обвинения, предъявленные Трампу, не имеют отношения к его способности занимать пост президента.

Именно поэтому большинство избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, несерьезно обеспокоены тем влиянием, которое обвинения могут оказать на избрание Трампа.

Рейтинг Трампа все равно падает

Несмотря на эти цифры, опрос показывает, что его привлекательность снизилась, по крайней мере, для некоторой части партии.

Примерно каждый пятый избиратель-республиканец заявляет, что они не поддержали бы Трампа на праймериз ни при каких обстоятельствах.

Судебные дела против Трампа

В настоящее время Трампу предъявлено более 90 уголовных обвинений по нескольким делам. Его обвиняют в выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыве выборов 2020 года и неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул пост.

А в 2024 году, прямо перед началом президентских праймериз, начнется суд над Трампом по делу о штурме Капитолия.

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.