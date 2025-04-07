Трамп потребовал от Европы финансовых репараций

"Мы установили большой тариф для Европы. Они садятся за стол переговоров; они хотят говорить, но разговоров не будет, пока они не будут платить нам большие деньги ежегодно - не только за настоящее, но и за прошлое", - сказал Трамп на борту Air Force One в воскресенье.

Президент США также заявил, что не планирует переговоров с Китаем. "У нас торговый дефицит с Китаем в триллион долларов - сотни миллиардов долларов в год, которые мы теряем. Пока мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку", - сказал он.

На прошлой неделе президент США заявил, что открыт для переговоров, если другие страны предложат что-то "феноменальное".

Реакция рынков

Заявление Трампа о том, что он вне пойдет на сделку с Китаем, вызвало новую волну продаж на азиатских рынках 7 апреля.

Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 5,8%, демонстрируя падение четвертую сессию подряд и приближаясь к самому резкому однодневному снижению с начала пандемии COVID-19.

Больше всего от торговой войны Трампа пострадал фондовый рынок США, где инвесторы потеряли 6 трлн долларов.

Репарации для США

Репарации - это выплаты, которые одно государство обязано предоставить другому государству в результате причиненного ущерба, как правило - в контексте войны. После Первой мировой войны Германия была обязана выплачивать репарации странам-победителям (особенно Франции и Великобритании) по Версальскому договору. После Второй мировой войны Германия выплачивала репарации СССР, Польше, Израилю.

Напомним, Вашингтон передал Киеву новый проект соглашения о природных ресурсах Украины. Как отмечает The Washington Post, проект выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".