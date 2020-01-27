Трамп про заяву Болтона: я ніколи не казав, що допомога Україні була пов'язана з Байденом

Президент США Дональд Трамп заперечив заяву радника з національної безпеки президента Джона Болтона про блокування військової допомоги для України. Про це він написав у Twitter.

Трамп вважає, що Болтон зробив таку заяву тільки для того, щоб продати свою книгу.

"Я ніколи не казав Джону Болтону, що допомога Україні була пов'язана з розслідуванням діяльності демократів, у тому числі з Байденом. Насправді він ніколи не скаржився на це під час свого самого публічного звільнення. Якщо про це сказав Джон Болтон, це тільки для того, щоб продати книгу", - написав Трамп.

Президент США заявив, що українська сторона не бачить тут тиску і, що саме він дозволив Україні придбати протитанкові ракети Javelin.

"З урахуванням сказаного, стенограми моїх дзвінків з президентом Зеленським - які все підтверджують, крім того, президент Зеленський та міністр закордонних справ України заявили, що тиску та проблем немає. Крім того, я зустрівся з президентом Зеленським в Організації Об'єднаних Націй (демократи сказали, що я ніколи не зустрічався) і надав військову допомогу Україні без будь-яких умов і розслідувань - і набагато раніше, ніж очікувалося. Я також дозволив Україні придбати протитанкові ракети Javelin. Моя адміністрація зробила набагато більше, ніж попередня Адміністрація", - додав він.

Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книжки спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував призупинення оборонної допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

Крім того, у США опублікували повні версії документів про затримку допомоги Україні. Документи доводять, що Майк Даффі мав чітку вказівку від Дональда Трампа затримати військову допомогу Україні.