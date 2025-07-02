Трамп заявил о согласии Израиля прекратить огонь в Секторе Газа на 60 дней

Израиль согласился на прекращение огня в Секторе Газа сроком 60 дней. За этот период есть шанс добиться прекращения войны на Ближнем Востоке.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети Truth Social.
В своей публикации глава Белого дома отметил, что его представители во вторник, 1 июля, "провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по поводу ситуации в Секторе Газа".
"Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне", - отметил Трамп.
Президент также надеется, что Катар и Египет, "которые усердно работали ради мира", передадут финальное мирное предложение руководителям палестинской группировки.
"Я надеюсь, ради блага Ближнего Востока, что ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше оно не станет - будет только хуже. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - подытожил американский лидер.
Вооруженное противостояние в Секторе Газа продолжается с октября 2023 года, когда боевики палестинской группировки ХАМАС атаковали Израиль с территории анклава, убив сотни людей и взяв в плен израильских граждан и иностранцев.
В январе 2025 года стороны договорились о прекращении огня и начали обмен заложниками. Однако в марте ХАМАС начал затягивать выполнение договоренностей, после чего Израиль возобновил полномасштабные боевые действия на территории региона.
В мае израильская армия инициировала масштабную военную операцию под названием "Колесница Гидеона" для взятия Сектора Газа под тотальный контроль.
На днях Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласовали план стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Согласно ему, боевые действия в Секторе Газа должны завершиться в течение ближайших двух недель.
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