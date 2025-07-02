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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп заявил о согласии Израиля прекратить огонь в Секторе Газа на 60 дней

Фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Израиль согласился на прекращение огня в Секторе Газа сроком 60 дней. За этот период есть шанс добиться прекращения войны на Ближнем Востоке.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети Truth Social.

В своей публикации глава Белого дома отметил, что его представители во вторник, 1 июля, "провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по поводу ситуации в Секторе Газа".

"Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне", - отметил Трамп.

Президент также надеется, что Катар и Египет, "которые усердно работали ради мира", передадут финальное мирное предложение руководителям палестинской группировки.

"Я надеюсь, ради блага Ближнего Востока, что ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше оно не станет - будет только хуже. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - подытожил американский лидер.

Война между Израилем и ХАМАС

Вооруженное противостояние в Секторе Газа продолжается с октября 2023 года, когда боевики палестинской группировки ХАМАС атаковали Израиль с территории анклава, убив сотни людей и взяв в плен израильских граждан и иностранцев.

В январе 2025 года стороны договорились о прекращении огня и начали обмен заложниками. Однако в марте ХАМАС начал затягивать выполнение договоренностей, после чего Израиль возобновил полномасштабные боевые действия на территории региона.

В мае израильская армия инициировала масштабную военную операцию под названием "Колесница Гидеона" для взятия Сектора Газа под тотальный контроль.

На днях Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласовали план стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Согласно ему, боевые действия в Секторе Газа должны завершиться в течение ближайших двух недель.

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