Трамп заявил об успешных переговорах с Си Цзиньпином, но деталей не объявил, - Bloomberg

Как отметило издание, американский лидер заявил, что переговоры были полезны для обеих стран.

В то же время по итогам встречи не объявили о решении ключевых вопросов, усложняющих отношения США и Китая, в частности, по торговле, экспортному контролю, Тайваню или соперничеству в сфере искусственного интеллекта.

"Состоятся невероятные вещи", - заверил Трамп по итогам переговоров.

Вместо обсуждения угроз новых технологий для рабочих мест и окружающей среды Трамп акцентировал на стремлении изменить терминологию и утверждал, что Си Цзиньпин поддержал такую инициативу.

"Как и почти всем другим, ему, кажется, нравилось называть неудачно и неточно названный искусственный интеллект гораздо более точным и важным именем - суперинтеллект. Это было бы "супер!". Все минувшей ночью тоже согласились", - рассказал американский президент.

По данным издания, единственным существенным шагом стало решение о продлении торгового перемирия до 10 января. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Срок предварительной договоренности должен был истек в ноябре. Китайская сторона официально это решение еще не подтвердила.