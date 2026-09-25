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Трамп заявил об успешных переговорах с Си Цзиньпином, но деталей не объявил, - Bloomberg

17:24 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Вашингтоне (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с китайским лидером Си Цзиньпином "очень продуктивной", однако никаких существенных деталей или объявлений по соглашению не предоставил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отметило издание, американский лидер заявил, что переговоры были полезны для обеих стран.

В то же время по итогам встречи не объявили о решении ключевых вопросов, усложняющих отношения США и Китая, в частности, по торговле, экспортному контролю, Тайваню или соперничеству в сфере искусственного интеллекта.

"Состоятся невероятные вещи", - заверил Трамп по итогам переговоров.

Вместо обсуждения угроз новых технологий для рабочих мест и окружающей среды Трамп акцентировал на стремлении изменить терминологию и утверждал, что Си Цзиньпин поддержал такую инициативу.

"Как и почти всем другим, ему, кажется, нравилось называть неудачно и неточно названный искусственный интеллект гораздо более точным и важным именем - суперинтеллект. Это было бы "супер!". Все минувшей ночью тоже согласились", - рассказал американский президент.

По данным издания, единственным существенным шагом стало решение о продлении торгового перемирия до 10 января. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Срок предварительной договоренности должен был истек в ноябре. Китайская сторона официально это решение еще не подтвердила.

Что предшествовало

Напомним, что визит главы Китая в Вашингтон отметился рядом символических жестов, среди которых ключевым стало решение о возобновлении так называемой "панды-дипломатии".

Во время встречи с Дональдом Трампом Си Цзиньпин объявил об отправке в США двух крупных панд - Пин Пин и Фучуань. Животные поселятся в зоопарке Атланты как символ дружбы и восстановлении взаимопонимания между народами двух стран.

Сами мероприятия в Белом доме прошли в традиционно пышной атмосфере. Президент США лично приветствовал китайского коллегу, подчеркнув особый статус этого визита.

По словам Дональда Трампа, Си Цзиньпин стал первым в истории главой КНР, совершившим уже второй официальный государственный визит в Соединенные Штаты.

Американский лидер также отметил длительную "прекрасную дружбу" между ними, основанную на взаимном уважении и общих интересах двух государств.

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