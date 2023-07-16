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Трамп заявил, что заставит Путина и Зеленского остановить войну, если станет президентом

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Константин Широкун

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах заставит президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина заключить мирное соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Я свяжусь с Путиным для того, чтобы заключить соглашение с Зеленским. Это произойдет очень быстро. Я бы сказал Зеленскому: "Довольно, тебе нужно заключить сделку", - отметил он.

По его словам, у него в свое время сложились хорошие отношения как с Зеленским, так и с Путиным.

"Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. Я бы сказал Путину: "Если вы не заключите соглашение, мы дадим им (Украине – ред.) очень многое, больше, чем у них когда-либо было. Я заключу сделку за один день", - сказал Трамп.

Заявления Трампа о войне в Украине

Бывший президент США регулярно скандально высказывается о вторжении РФ в Украину. Так, ранее он заявил, что Украине якобы придется уступить некоторые территории России, чтобы остановить войну. В частности, он отметил, что Штаты должны "объединить страны и заключить мир".

Следует отметить, что Трамп неоднократно выражал свою поддержку российскому диктатору и выступал против помощи нашей стране. Например, ранее он заявил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны. Также он отказался называть Путина военным преступником.

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Дональд ТрампВторжение России в Украину