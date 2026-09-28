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Трамп заявил, что Зеленский якобы согласился притормозить с ударами по НПЗ РФ

02:28 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Владимира Зеленского "притормозить" с ударами по нефтеперерабатывающим заводам России. По версии Трампа, украинский президент якобы ответил, что "вероятно, так и поступят".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Дональда Трампа журналистам.

"Большая проблема заключается в том, что нефтеперерабатывающие заводы в России взрываются. Это не столько ближневосточная проблема, сколько проблема России - из-за того, что Украина и Россия воюют друг с другом, и Украина подрывает дизельные НПЗ в России, потому что они перерабатывают много нефти. Поэтому эта ситуация действительно интересна. И я говорил с президентом Зеленским," - заявил американский президент.

Журналисты спросили, что ответил президент Украины. По словам Трампа, Зеленский сказал: "Ну, мы, вероятно, так и поступим".

Стоит заметить: эта реплика Зеленского известна только по словам самого Трампа - никакого прямого подтверждения от украинского президента или его офиса пока нет.

Трамп объяснил свою просьбу тем, что удары по российским НПЗ могут создать "мировую проблему". Он добавил, что Зеленский "может заниматься и другими делами".

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб уже заявлял, что Трамп удвоил усилия для завершения войны в Украине - по его словам, американская команда делает все больше для скорейшего завершения войны России против Украины.

Ранее РБК-Украина также рассказывала, чтоТрамп обратился с публичным призывом к Зеленскому и Путину поехать на переговоры.

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