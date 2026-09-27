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Трамп удвоил усилия для завершения войны в Украине, - Стубб

20:12 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Трамп удвоил усилия для завершения войны в Украине, - Стубб Фото: Александр Стубб, президент Финляндии (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп и его команда делают все больше для того, чтобы война России против Украины завершилась как можно скорее.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

По убеждению лидера Финляндии, после возвращения Трампа в Белый дом ситуация с урегулированием российско-украинской войны значительно улучшилась.

"Я думаю, что мы, конечно, сейчас находимся в лучшем положении, чем до того, как президент Трамп приступил к работе. За последние полтора года он удвоил свои усилия, пытаясь найти решение для установления мира с помощью таких переговорщиков, как Стив Виткофф, Джаред Кушнер и многие другие", - подчеркнул Стубб.

На этом фоне он напомнил, что всегда был активным участником дипломатических усилий, а также работал совместно с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере.

По словам Стубба, большинство важных процессов происходили "за кулисами" - об их результатах публично не объявляли.

Глава Финляндии также добавил, что активно участвовал в обмене данными между правительствами Украины, США и стран Европы.

"Я думаю, что Трамп действительно упорно работает и рассчитываю, что мы найдем решение", - отметил Стубб.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Дональд Трамп обратился с публичным призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину.

Кроме того, президент США рассказал о переговорах о ракетах Patriot.

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