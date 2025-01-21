Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке, а Россия имеет большие проблемы

Во время пребывания в Овальном кабинете Трамп подписал ряд указов и ответил на вопросы журналистов. У него в частности спросили и о войне в Украине.

На что Трамп заявил, что "Зеленский хочет заключить договоренность". Президент США выразил надежду, что Путин также должен быть готов к соглашению, потому что "он разрушает Россию не заключая сделку".

"Думаю, Россия имеет большие проблемы. Посмотрите только на инфляцию в России... Я бы надеялся, что он хочет заключить сделку", - добавил Трамп.

При этом Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным. Он не раскрыл деталей относительно возможных сроков такой встречи, отметив, что "это может произойти достаточно быстро".

Также Трамп сказал, что пытается "как можно скорее" добиться завершения войны России в Украине и повторил свое утверждение о том, что эта война "никогда не должна была начаться".

"Она бы не началась, если бы я был президентом", - подчеркнул он.