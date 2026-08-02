Трамп заявил, что его уговорили отказаться от атак по Ирану ради предстоящего соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что США отказались от запланированного удара по Ирану после того, как Тегеран и другие страны Ближнего Востока обратились в Вашингтон с просьбой воздержаться от атаки из-за достижения договоренностей по основным положениям будущего соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.
По словам американского президента, США были готовы применить против Ирана военную силу "масштаба, невиданного со времен Второй мировой войны".
В то же время он утверждает, что Иран и другие государства региона попросили не наносить удар, поскольку стороны уже согласовали основные принципы будущего соглашения.
"Иран и другие страны Ближнего Востока только обратились к нам с просьбой воздержаться от любого нападения, поскольку достигнуто согласия об основных положениях соглашения", - написал Трамп.
Он также заявил, что согласился отменить возможную атаку при условии скорейшего заключения соглашения.
По словам Трампа, будущие договоренности должны предусматривать открытие Ормузского пролива и устранение ядерной угрозы со стороны Ирана. Он также отметил, что Израиль поддерживает это решение.
"Я согласился, ради будущего блага мира, а также выживания успешного и преуспевающего Ирана, отменить атаку при условии, что нам удастся быстро заключить соглашение", - заявил президент США.
Ранее CBS News сообщил, что США и Израиль якобы готовили одну из самых масштабных атак на объекты энергетической инфраструктуры Ирана.
В то же время, Государственный департамент США рекомендовал американцам, находящимся на Ближнем Востоке, рассмотреть возможность выезда из региона или быть готовыми сделать это в случае дальнейшего обострения ситуации.
Также стала известна реакция Тегерана на подобные намерения США. Иран пригрозил нанести удары по энергетической инфраструктуре других стран, если США предпримут новые атаки.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что ответ будет распространяться не только на американские интересы, но и на государства, участвующие в возможных ударах.