Трамп заявил, что Венесуэла согласилась принять своих граждан, депортированных из США

"Венесуэла согласилась принять обратно в свою страну всех венесуэльских нелегалов, которые были размещены в США, включая членов банды Tren de Aragua. Венесуэла также согласилась предоставить транспорт обратно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Изменения произошли после того, как спецпредставитель президента США по особым поручениям, Ричард Гренелл, встретился в пятницу в Каракасе с президентом страны Николасам Мадуро. CNN пишет, что встреча была примечательна, учитывая, что Вашингтон официально не признает президентство Мадуро, которого лидеры оппозиции в Венесуэле обвинили в краже победы на выборах в 2024 году.

В частности, лидер оппозиции Эдмундо Гонсалес, которого США признают избранным президентом Венесуэлы и который присутствовал на инаугурации Трампа, предостерег Белый дом от заключения сделки с Мадуро о депортационных рейсах.

Также издание добавило, что Венесуэла лишь на короткое время приняла рейсы по репатриации при бывшем президенте США Джо Байдене, прежде чем они превратились. Трамп же отдал приоритет своему предвыборному обещанию о массовых депортациях, но президент Мадуро ранее отказался принимать граждан Венесуэлы, в связи с чем США не могли отправлять венесуэльцев обратно из-за холодных отношений.