Трамп заявил, что США "могут потерять 3 трлн долларов": в чем причина
Верховный суд США должен рассмотреть законность тарифов президента США Дональда Трампа. В случае негативного решения страна якобы может потерять 3 трлн долларов.
Как передает РБК-Украина, заявление Трампа приводит Axios.
"Верховному суду США были предоставлены неверные данные. “Отмена” тарифов в случае отрицательного решения, включая сделанные и планируемые инвестиции, а также возврат средств, составит более 3 триллионов долларов", - считает американский лидер.
По его словам, такое развитие событий "стало бы разрушительным" для будущего США.
Как пишет Axios, Трамп такими громкими заявлениями фактически пытается усилить давление на суд, чтобы сохранить центральный элемент своей внешней политики.
Стоит заметить, что под "потерей 3 трлн долларов" Трамп имеет в виду возврат тарифных сборов и потерю инвестиций.
Вопрос возвратов был затронут Верховным судом во время слушаний 5 ноября.
При этом издание уточняет, что если тарифы будут признаны незаконными, вопрос о возвратах может стать предметом совершенно нового судебного разбирательства.
Верховный суд США рассматривает тарифы Трампа
Напомним, что в настоящее время Верховный суд США рассматривает вопрос о том, превышал ли президент Дональд Трамп свои полномочия, когда вводил тарифы для огромного количества стран.
В августе Апелляционный суд США уже признал эти тарифы незаконными, однако это не гарантирует того, что Верховный суд примет аналогичное решение.
На этом фоне Трамп пригрозил, что в случае, если Верховный суд признает тарифы незаконными, Соединенные Штаты станут бедными и "потом развалятся".
Международные эксперты считают, что подобные заявления направлены на то, чтобы оказать давление на Верховный суд и подтолкнуть его к принятию "правильного" решения.