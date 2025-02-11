Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и подтвердил визит Келлога в Киев

При этом издание отмечает, что Трамп не уточнил, когда именно Келлог посетит Украину. Ранее CNN писало, что визит спецпредставителя состоится на следующей неделе, а AFP, ссылаясь на источник из окружения президента Украины, сообщало, что это произойдет 20 февраля.

Кроме того, недавно пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров анонсировал, что как ожидается, Келлог встретится с президентом Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 14 февраля.Также на полях конференции украинский лидер встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

В Мюнхен также планируют приехать государственный секретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

"Мы донесем наши ожидания до союзников. Когда мы вернемся из Мюнхена, мы представим президенту варианты, чтобы, когда он будет (непосредственно) вовлечен в мирный процесс, он знал, как это будет выглядеть для него", - сказал Келлог в интервью АР.

Келлог отметил, что Белый дом улаживает детали переговоров, которые дадут главным помощникам Трампа первую серьезную возможность донести до общественности месседж о подходе новой администрации к войне.

"Зная, как работает этот процесс, для Зеленского, вероятно, было бы лучше, если бы мы все собрались вместе и обсудили это как группа", - сказал спецпредставитель Трампа.