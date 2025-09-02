Трамп заявил, что поддержка Израиля в Конгрессе больше не безусловна

Так, во время интервью Дональд Трамп отметил, что безусловная поддержка Израиля в Вашингтоне осталась в прошлом.

По его словам, израильское лобби, которое еще недавно считалось самым мощным в Вашингтоне, потеряло свое влияние.

"Израиль имел самое сильное лобби в Конгрессе из всех - организаций, компаний или даже государств, которые я когда-либо видел. Сегодня оно уже не такое сильное. Это удивительно", - так президент Дональд Трамп оценил позиции Израиля в Конгрессе. Он подчеркнул, что сегодня поддержка уже не безусловна, а американское общественное мнение постепенно меняется.

Комментарии прозвучали вскоре после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который встретился с Трампом для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и дальнейшего сотрудничества между государствами.

В то же время президент напомнил, что сам всегда выступал одним из главных союзников Израиля и сделал "больше, чем кто-либо другой" для обеспечения его безопасности. Он сослался на примеры американской помощи во время последних атак со стороны Ирана и другие шаги своей администрации.

Падение поддержки среди республиканцев

Слова Дональда Трампа подтверждаются данными исследования Pew Research Center, опубликованного в марте 2025 года. Согласно опросу, 53% взрослых американцев имеют негативное отношение к Израилю, тогда как в 2022 году этот показатель составлял лишь 42%.

Наиболее заметные изменения произошли среди молодых республиканцев: половина опрошенных в возрасте до 50 лет выражают скептицизм или негативное отношение к Израилю. Для сравнения, в 2022 году таких было только 35%.

В движении MAGA и среди сторонников доктрины America First растет группа консерваторов, выступающих против традиционной американской политики безусловной поддержки Израиля.

Заявление Трампа может иметь далеко идущие последствия для израильско-американских отношений. Оно подтверждает, что даже внутри Республиканской партии существует все больший раскол в вопросе будущей поддержки Израиля.