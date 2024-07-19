Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что может остановить любую войну телефонным звонком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Голоса Америки.
Отметим, что в финальной речи на съезде Республиканской партии Трамп затронул вопрос войны в Украине и другие конфликты, которые возникли за последнее время.
По его словам, благодаря победе на выборах в ноябре "годы войны, хаоса и слабости закончатся". Трамп заявил, что при нем не было никаких войн за исключением ИГИЛа, и он остановит все войны телефонным звонком.
"Я остановлю эти войны только телефонным звонком. Я могу остановить любую войну телефонным звонком", - заявил Трамп.
Также в ходе своего выступления он сказал, что при Джордже Буше Россия вторглась в Грузию, при власти Барака Обамы РФ забрала Крым, а при нынешней администрации США Россия хочет забрать всю Украину. Трамп добавил, что когда он был в Белом доме, Россия ничего не забрала. Его боялись как РФ, так и Китай.
"Я закончу каждый международный кризис, который создала нынешняя администрация, включая ужасную войну между Россией и Украиной", - сказал Трамп в ходе своего выступления.
В то же время CNN отмечает, что бывший президент США ложно утверждает, что во время его правления "мир был миром". Издание пишет, что когда Трамп покинул свой пост в начале 2021 году, были десятки не разрешенных войн и вооруженных конфликтов. В частности:
Напомним, что сегодня, 19 июля, между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским запланирован телефонный разговор. Он состоится на фоне обеспокоенности в Европе относительно того, какой будет политика Трампа в отношении войны в Украине, если он победит на выборах президента.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп официально объявил о согласии баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии. Это уже его третье выдвижение.
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