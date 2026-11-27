Трамп заявил, что если бы Россия осталась в G8, войны в Украине могло бы не быть
Исключение России из "Группы восьми" (G8) по инициативе бывшего президента США Барака Обамы было ошибкой, поскольку сохранение ее членства могло бы предотвратить нынешнюю войну против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго на День благодарения.
Трам заявил, что российский диктатор Владимир Путин был очень обижен решением об исключении из G8 и раскритиковал нынешний формат G7, поскольку на его встречах все равно постоянно обсуждают Россию и Украину.
"И теперь это G7. И, честно говоря, все, что мы делаем, - это говорим о России. Я говорю: "Почему его здесь нет?" Но президент Обама и, как вы знаете, Канада не хотели его, и Соединенные Штаты не хотели его. И, думаю, еще несколько стран проголосовали так же. Я бы так не голосовал.
Президент США добавил, что считал группу значительно сильнее, когда в ее состав входила Россия.
Он также убежден, что если бы РФ осталась в G8, войны в Украине сейчас не было бы.
"Я верю, что если бы они этого не сделали - я действительно твердо убежден, что если бы они этого не сделали - то сейчас у нас не было этой войны. Первой леди не пришлось бы ехать туда и пытаться добиться перемирия, чтобы вывезти людей",
Напомним, Трамп высказывает эту позицию не впервые - в июне 2025 года онделал аналогичное заявление, обвинив Барака Обаму и экс-премьера Канады Джастина Трюдо в исключении России из G8.
В июне 2026 года Трамп вновь заявил, что Россия не напала бы на Украину, если бы при администрации Обамы ее не исключили из G8.
Россию исключили из "Большой восьмерки" в июне 2014 года после оккупации Крыма. Саммит, который должен был состояться в Сочи, лидеры семи государств бойкотировали и провели встречу без Путина.