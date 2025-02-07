RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Трамп заявил, что хочет восстановить отношения с Ким Чен Ыном

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп намеревается возобновить отношения с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Американский лидер уверен, что ладит с правителем КНДР.

Как передает РБК-Украина, заявление Трампа приводит CNN.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, Трамп сказал, что считает "очень большим преимуществом для всех" то, что он ладит с Ким Чен Ыном.

При этом, по словам Трампа, Японии нравится его идея о контактах с Пхеньяном. 

"Если я смогу поддерживать отношения не только с ним, но и с другими людьми по всему миру, где, похоже, есть сложности, я думаю, это будет огромным преимуществом для всего мира, а не только для Соединенных Штатов", - уточнил президент США. 

В свою очередь Исиба подчеркнул, что США должны решить сами, хотят ли они налаживать контакты с Северной Кореей. 

Он уточнил, что было бы хорошо решить вопросы с КНДР, которые включают денуклеаризацию.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына

Напомним, во время первого президентского срока Дональд Трамп посетил Северную Корею и встретился с диктатором Ким Чен Ыном. Это была первая в истории встреча между президентом США и лидером КНДР на территории Северной Кореи.

При этом в конце января Трамп сам заявлял о готовности снова вести диалог с Ким Чен Ыном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКНДРКим Чен ЫнДональд Трамп