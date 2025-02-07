Трамп заявил, что хочет восстановить отношения с Ким Чен Ыном

Во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, Трамп сказал, что считает "очень большим преимуществом для всех" то, что он ладит с Ким Чен Ыном.

При этом, по словам Трампа, Японии нравится его идея о контактах с Пхеньяном.

"Если я смогу поддерживать отношения не только с ним, но и с другими людьми по всему миру, где, похоже, есть сложности, я думаю, это будет огромным преимуществом для всего мира, а не только для Соединенных Штатов", - уточнил президент США.

В свою очередь Исиба подчеркнул, что США должны решить сами, хотят ли они налаживать контакты с Северной Кореей.

Он уточнил, что было бы хорошо решить вопросы с КНДР, которые включают денуклеаризацию.