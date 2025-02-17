Ответ Китая: новые автомобильные пошлины ударят по Ford, BMW и Mercedes-Benz

В Китае вступили в силу новые экономические меры против США. Китайские власти отреагировали на повышение пошлин президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства экономики Китая.

Ранее он ввел дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая, в ответ Госсовет Китая пересмотрел тарифы на импорт полезных ископаемых, сельскохозяйственной техники, а также автомобилей с двигателями свыше 2,5 литра.

До нововведения автомобили, импортируемые из США, облагались пошлиной 15%, а теперь тариф увеличился до 25%. В прошлом году из Северной Америки в Китай экспортировали автомобилей на сумму более трех миллиардов долларов, поэтому эффект от "торговых войн" будет ощутим. Под ударом Ford и General Motors с их премиум-брендами (Lincoln и Cadillac), а также немецкие марки BMW и Mercedes-Benz.

Дело в том, что шести- и восьмицилиндровые кроссоверы и внедорожники в основном ввозят в Китай из-за рубежа. Под новые пошлины попадают даже малолитражные Chevrolet Tahoe, ведь у них 2,7-литровый двигатель.

Кроме автомобилей под ударом определенные виды полезных ископаемых: на уголь и сжиженный газ Китай ввел дополнительные 15-процентные надбавки. "Лишние" 10% придется доплатить при импорте в Китай нефти из США.